Asteroid 2024 GJ2 on 2,5 kuni 5 meetri laiune, seega võrreldav sõiduauto mõõtmetega. Kui asteroidi orbiit oleks Maa omaga ristunud, oleks see tõenäoliselt atmosfääris tuhaks põlenud.

NASA jälgib pidevalt Maa lähedal asuvaid asteroide ja komeete, et hinnata võimalikku ohtu. Praeguseks on registreeritud ligi 35 000 Maa lähedal asuvat asteroidi, millest aga vaid vähesed kujutavad endast ohtu.

See avastus on meeldetuletus, et Maa pole universumis üksi ja et kosmos on täis objekte, mis võivad Maaga kokku põrgata.