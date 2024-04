Lahti seletades tähendab see, et kõik, mis kunagi asus Maa kaaslase peal, vajus allapoole, kuid see, mis oli all, tuli välja valguse kätte.

Kuuteadlased on juba aastakümneid arutlenud Kuu vahevöö ümberpööramise teooriat. Nüüd on meil selle toetuseks olemas ka uuemad tõendid. Arizona Ülikooli planeediteadlaste Weigang Liangi ja Adrien Broqueti juhitud uurimisrühm on leidnud, et Kuu gravitatsioonikaart sobib kõige paremini just selle vahevöö ümberpööramise mudeliga.