Uuring ⟩ Järgmise 500 aasta jooksul on kliimamuutustest enim mõjutatud piirkonnad boreaalsed metsad ja tundra

Enamik kliimaprognoose ulatub aastani 2100, kuid teadlased soovivad teha pikemaajalisi ennustusi, et mõista, kui palju peavad inimesed, loomad ja taimed järgmise sajandi jooksul kliimamuutustega kohanema. See on oluline, kuna pika elueaga puud kohanevad sajandite, mitte aastakümnete jooksul.