Inimeste kosmoseprügi jõuab Marsile ja see võib tulnukate leidmise võimalusi kasvatada

NASA marsikulgur Curiosity uurib sealt ka võimalikke elu jälgi. Varsti (kuid sinna on veel aega) võib planeedile kukkuda inimeste tekitatud kosmoseprügi. See aga tähendab, et tsivilisatsiooni jäljed võivad kogemata igale poole jõuda.

Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS/SWNS/Scanpix