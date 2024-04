Holland paigutab suvel Leetu oma Patriot-õhutõrjesüsteemi

Raketi nimi viitab nii patrioodile kui ka lühendile sõnade Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target esitähtedest.

See samm on osa NATO õhuturbemissiooni rotatsioonist, mille eesmärk on NATO idatiival parandada õhutõrjeüksuste kiiret ümberpaigutamise võimet ja sujuvat kaitseülesanneteks integreerimist.