Tänapäeval on päikese- ja kuuvarjutused kõige täpsemalt ennustatavad loodusnähtused, mille toimumist saab sadade või tuhandete aastate peale ette arvutada. Ometi on iga päikesevarjutus pealtnägijate jaoks ainulaadne ja kordumatu. Suur osa maakera inimestest elab oma elu ära nii, et nad kunagi täielikku päikesevarjutust ei näe, sest täisvari satub Maal vaid umbes 200–250 kilomeetri laiusesse ribasse, mis pealegi võib kulgeda üle ookeani või asustamata kõrbe. Seepärast on aastakümneid au sees olnud varjutusturism – kel huvi ja raha, reisib sinna, kus täisvarjutust näeb. Tänane, 8. aprilli varjutus on küll kenasti nähtav Mehhiko, USA ja Kanada tihedalt asustatud piirkondades. Ainuüksi USA-s elab täisvarju ribas umbes 31 miljonit inimest, neile lisaks oodatakse kuni 3 miljonit turisti (sealhulgas ka Eestist).