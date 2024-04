NEW SCIENTIST ⟩ Leiti viis, kuidas pöörata tagasi vanusega seotud immuunsuse langus

Need langused võivad olla tingitud muutustest vere tüvirakkudes, mis võivad areneda mis tahes tüüpi vererakkudeks, sealhulgas immuunsüsteemi põhikomponentideks. Kui me vananeme, muutub suurem osa neist tüvirakkudest eelistatuks teatud immuunrakkude tootmiseks teiste asemel, ütleb Jason Ross Californias asuvast Stanfordi ülikoolist. See tasakaalutus kahjustab immuunsüsteemi kaitsevõimet. Samuti soodustab see põletikku, mis kiirendab vananemist ja suurendab selliste haiguste riski, nagu südamehaigused, vähk ja II tüübi diabeet.