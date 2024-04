NASA tulistab kolm raketti päikesevarjutusse – loe, miks seda tehakse

NASA koloriseeritud pilt täielikust päikesevarjutusest. Seekord kulgeb see vari diagonaalselt üle Põhja-Ameerika tihedalt asustatud piirkondade.

8.aprillil kulgeb diagonaalis üle Põhja-Ameerika päikesevarjutus, mis on selle teel tekitanud majutuse broneerimise buumi. USA kosmoseagentuur NASA aga kavatseb varjutusse kolm raketti lasta, et uurida, kuidas see mõjutab Maa atmosfääri.