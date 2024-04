Kord elus esinev «Kuradi Komeet» on nüüd vaateväljas. Kuidas seda näha?

Kõnealuse komeedi ametlik nimetus on 12P/Pons-Brooks , kuigi meedias võib sellest lugeda meeldejäävaid nimetusi nagu «Kuradi Komeet» või «Draakonite ema».

Esimene hüüdnimi tuleneb esimestest fotodest, kus aktiivsuse puhangute tõttu näib, et sellel on kaks deemonlikku sarvepaari, samas kui teise hüüdnime andis Euroopa Kosmoseagentuur, sest komeet on arvatavasti väikese iga-aastase meteoriidivihma, nn kappa-drakoniidide algne kandja.