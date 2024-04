Kõik inimsed on mingitel eluhetkedel kogenud ärevust, mis on inimese normaalne reaktsioon stressirohketel perioodidel. Küll aga muutub ärevustunne probleemseks siis, kui see hakkab segama meie igapäevaelu. Siiski oskavad mõned inimesed tulla ärevustundega paremini toime kui teised. Teadlased selgitavad, miks see nii on.