Auk Florida elumaja katuses ja NASA peab selle lappima – loe miks

Floridas kukkus suur silindrikujuline objekt läbi elumaja katuse. Eksperdid usuvad, et see tükk võis olla pärit rahvusvahelisest kosmosejaamast ISS.

Kuigi NASA teadlased on nüüdseks kahekilose tüki kätte saanud ja praegu analüüsivad seda, ei ole endiselt kinnitust, et objekt oleks kukkunud Maale kosmosest, vahendab Ars Technica .

Kuid tõendite põhjal on üsna tõenäoline, et see kuulus kunagi nüüdseks pensionile saadetud orbitaaljaamale.