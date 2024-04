Nagu Newsweek teatab , on Läänemere õhuruumis lendavatel lennukitel suureks probleemiks GPSi segamine. See tekitab piirkonnas navigeerivatele pilootidele tõsiseid muresid.

Xis avaldatud kaart segajate mõjutatud piirkondadest näitab, et probleem on peamiselt Poola ja Lõuna-Rootsi kohal, aga tugevalt häiritud oli ka Eesti õhuruum. Teised kaardid näitavad ka, et üks kuum koht paistab olevat Põhja-Poola.