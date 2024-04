Kuues meel on olemas – loe, kuidas see siis toimib

Kuigi me ei pööra sellele palju tähelepanu, on see äärmiselt oluline meel, kuna see tagab, et iga süsteem kehas töötab optimaalselt. See teeb seda, hoiatades meid, kui meie keha võib olla tasakaalust väljas – näiteks pannes meid jooma, kui tunneme janu, või öeldes meile, et võtaksime kampsuni ära, kui on liiga palav.