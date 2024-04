Briti luureinfo ⟩ Venemaa asus oma sõjasadamaid kaitsma üsna omapärasel moel

Briti kaitseministeeriumi (MoD) luureteenistuse 31. märtsil 2024 avaldatud viimase info kohaselt on värskelt analüüsitud satelliidipiltidel näha Venemaa taktikalist manöövrit Novorossiiski meresadamas. See on oluline mereväe tugipunkt ja Venemaa Musta mere laevastiku tähtsuselt teine baas Sevastopoli järel. Novorossiiski meresadama sissepääsu juures on nüüd neli praami, mis on teadlikult nagu joont mööda sinna paigutatud.