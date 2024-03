Maa pöörlemine on läbi aegade defineerinud meie ajakäsitlust. Üks ring ümber oma telje ja uus päev ongi käes. Kuid meie planeet ei ole lõpmatult täpne kell. Maa pöörlemist mõjutavad paljud tegurid, sealhulgas Kuu, ookeanid, atmosfäär ja isegi tuuma vedeliku liikumine.

Kuigi need erinevused on tavaliselt väikesed, vajavad nad korrigeerimist, et hoida meie aatomikell - täpsete ajaarvestuse etalonkandja - Maa pöörlemisega vastavuses.