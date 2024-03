Sel aastal lahvatab taevasse ere täht

T Coronae Borealis ei ole lihtsalt üks täht, vaid kaksiktähesüsteem, mis koosneb valgest kääbusest ja punasest hiidtähest, mis on samal orbiidil tiirlemas.

Iga 80 aasta järel leiab kosmoses aset haruldane taevane valgusetendus, mida saab näha palja silmaga. See on tulemus kahe läheduses asuva tähe plahvatuslikust koostoimest. Maast 3000 valgusaasta kaugusel asuv tähesüsteem peaks varsti muutuma silmaga nähtavaks. See võib olla üks kord elus toimuv vaatepilt, sest noova sähvatus toimub vaid kord 80 aasta tagant, kirjutab NASA oma blogis.