Vaata videot ⟩ Ronikraana paneb juppidest kibekähku hiidtuuliku kokku

Uue põlvkonna avamere tuuleturbiinid on viinud mõõtkava täiesti äärmuseni. Need on tohutud tornid, mis on kõrgemad kui mõnigi pilvelõhkuja. Nende tipus asuvad võimsad tuulegeneraatorid, mis hoiavad kolme laba, mis on kokku üle 310 meetri pikad. See on suurim masin, mida inimesed on kunagi ehitanud.