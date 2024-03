Brasiilia teadlased tegid kohvipaksust taimemürgifiltri

Meie kohvilembuse tagajärjel tekib igal aastal miljonite tonnide kaupa kohvipaksu, mis üldjuhul visatakse prügikasti ja see läheb raisku. Teadlased on otsinud võimalusi, mida saaks kohvipuruga kasulikku teha, ning nüüd on leitud veel üks lahendus. On tuvastatud, et kohvipuru imab endasse bentasooni, mis on põllumajanduses laialt kasutatav herbitsiid, kirjutab sciencealert.com