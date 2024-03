Aedes albopictus (mitteametlik nimetus Aasia tiigersääsk) on agressiivne ja kergesti teiste sääskede elupaiku üle võttev sääsk.

Prantsusmaa kuulutas välja plaani Euroopas üha kasvavaks ohuks olevate viirust kandvate tiigersääskede vastu. Et need pinisevad putukad ei rikuks sportlaste ja pealtvaatajate jaoks Pariisi suveolümpiamänge, mille ajaks on Prantsusmaa pealinna oodata miljoneid külastajaid, kirjutab medicalxpress.com