Kiirtoidukohas töötanud hiinlanna korraldas Londonis ajaloo suurima krüptorahapesu

See paarike reisis koos mööda Euroopat, kus müüsid bitcoin'i, et osta kalleid ehteid, sealhulgas 70 000 naelsterlingi väärtuses Van Cleefi ja Arpelsi käekellasid.

Kolme kuu jooksul kulutati Harrodsis üle 90 000 naelsterlingi disainerriiete, ehete ja kingade ostmiseks, kasutades Weni nimel olevat krediitkaarti.

Zhang, kes palkas naise pärast kohtumist Kensingtonis asuvas viietärnihotellis Royal Garden, on vahepeal võimude eest haihtunud.

Wen väidab, et tal polnud aimugi, et bitcoin'i tulud olid pettusega saadud, ja väitis, et Zhang oli talle valetanud.

Wen väitis esialgu, et krüptoraha oli kaevandatud. Seejärel ütles ta, et Zhang oli talle andnud 15 miljonit naela maksnud 3000 bitcoin'i armastuse kingituseks.

Läbiotsimisel leitud sularaha. Foto: Met police

Scotland Yard käivitas ulatusliku uurimise, mis viis 2021. aastal Ühendkuningriigi kõigi aegade suurima krüptoraha konfiskeerimiseni, kui seifis peidetud digitaalsetest rahakottidest avastati üle 61 000 bitcoin'i. Toona maksis nii suur kogus krüptovaluutat 1,4 miljardit naela, kuid nüüdseks on selle väärtus tõusnud 3,4 miljardi naelani.

Zhang põgenes Ühendkuningriigist pärast tema elukohas toimunud läbiotsimist ja Zhangi praegune asukoht on teadmata.

Wen väitis, et tema ülemus oli teda «petnud», rääkides Southwarki kohtus, et ta oli aidanud Zhangil pidada juveeliettevõtet ja tal polnud aimugi, et bitcoin oli pettusega saadud tulu.

Kuid sel nädalal mõisteti ta süüdi rahapesu korraldamises või selles osalemises ajavahemikul 2017. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta jaanuarini.

Peaprokurör Andrew Penhale märkis: «Organiseeritud kurjategijad kasutavad bitcoin'i ja muid krüptovaluutasid üha enam varade peitmiseks ja varjatud ülekannete tegemiseks, et petturid saaksid oma kuritegelikust tegevusest kasu. See juhtum käsitleb Ühendkuningriigi suurimat krüptoraha konfiskeerimist ja illustreerib kuritegeliku tulu ulatust, mis on kõnealuste petturite valduses.»

Wenile mõistetakse karistus 10. mail. Kohtunik jättis Weni selleks ajaks vahi alla.