Euroopa kosmoseteleskoop on pimedaks jäätumas – loe, kuidas seda päästetakse

Euroopa kosmoseagentuuri kosmoselaev koos Euclidi kosmoseteleskoobiga on hädas: vaatlusi segab üliõhuke jäätunud veemolekulide kiht. Kosmoseinseneridel ja teadlastel on siiski üks lahendus, mis sellest murest vabastaks.

Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Euclidi teleskoop on järk-järgult kaotamas oma nägemisvõimet, kuna selle peeglitele on mingil põhjusel külmunud veemolekulide kihid. See on halb uudis missioonile, mille eesmärk on uurida tumedat universumit, meie kosmose osasid, mis koosnevad tumeenergiast ja tumeainest, kasutades ülitundlikke kaameraid.