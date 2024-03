KARMID FOTOD ⟩ Fukushima tuumajaam on sedavõrd tuksis, et keegi ei tea, kuidas seda lammutada

Fukushima tuumajaama raskelt kahjustatud reaktori sisemusest miniatuursete droonide poolt tehtud piltidel on näha nihestunud juhtimisseadmeid ja moondunud materjale. Paljud küsimused on siiani vastuseta, mis näitab, et tuumajaama utiliseerimine on äärmiselt keeruline ülesanne.