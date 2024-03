ULME SAAB TEOKS ⟩ Transpordiameti hinnangul on lennutaksode kasutuselevõtt lähiaastate küsimus

«Euroopa lennundusamet (EASA) on välja töötanud paketi uusi regulatsioone, mis hakkavad reguleerima eVTOL ja sertifitseeritud kategooria mehitamata õhusõidukite süsteemide (UAS) sertifitseerimist, nende lennutegevuseks vajalikke lube, pilootide pädevust, tootmise- ja disainorganisatsioonide ja õhuruumi puudutavad nõuded. See regulatsioonide pakett toetab inimeste ja kaupade veoks loodud eVTOL ja sertifitseeritud kategooria õhusõidukisüsteemide kasutusele tulekut. Paraku sarnaneb see konventsionaalse lennunduse reeglitega, kuna tegemist on kõrge riskiga tegevustega,» selgitas Rifk Postimehele.

Määrused jõustuvad 2025. aastal ning rakenduma peaksid need 2027/2028. aastal. See tähendab seda, et jõustamise perioodi jooksul on UASi süsteeme arendavatel ja tootvatel ettevõttel tekkinud konkreetsed nõuded, mille abil nad saavad oma süsteemid EASAs sertifitseerida. See omakorda loob olukorra, kus müüki tulevad uued õhusõidukisüsteemid (eVTOL ja sertifitseeritud kategooria UASi süsteemid), mis vastavad rangematele standarditele, kui on avatud ja erikategooria droonide käitajatel ning neid võib kasutada inimeste ja kauba veoks.