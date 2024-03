PÖÖRANE VÄRK ⟩ Betoonist teekattel sulab lumi ja jää nagu naksti – ei mingit soola ja ei mingit lumelabidat

Teadlaste betoonile lisatud «eriline materjal» on parafiin, mis on nn faasivahetuse materjal, sest see eraldab soojust, kui ta temperatuuride langedes läheb toatemperatuuril vedelast olekust tahkesse olekusse. Eelmises uuringus katsetasid nad faasivahetusega betooni termiliselt kontrollitud laboratooriumis, kuid praeguses uuringus katsetasid nad seda reaalajas, reaalsetes tingimustes.