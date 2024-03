Elon Musk sõlmis salajase lepingu: kosmosesse viiakse suur hulk valitsuse luureasju

SpaceXi äriüksus Starshield ehitab luureseadmete võrgustikku lepingu alusel, mis sõlmiti 2021. aastal Rahvusliku Luureametiga (National Reconnaissance Office – NRO ). See ongi valitsusasutus, mis haldab luuresatelliite.

Projekti kaudu avaldub SpaceXi osalus USA luure- ja sõjaväeprojektides ning see näitab Pentagoni suurenevat investeeringut madalatel orbiidil tiirlevatesse satelliidisüsteemidesse, mille eesmärk on pakkuda toetust maavägedele. Hiina riigimeedia ja militaaresindajad on selle üle juba pahameelt avaldanud.