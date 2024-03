Teadlased ⟩ Lasime vette korallrahude häält ja korallivastsed ujusidki kohale ja hakkasid riffe moodustama

Kuigi korallrahud ei kata maakera pindalast isegi ühte protsenti, on nad koduks 25 protsendile merekaladest. Paari viimase aastakümnega on saastatus, liiga suur kalapüük, kiire rannaalade areng ja mitmed muud tegurid hävitanud kümnendiku kõigist maailma korallriffidest.

Teadlased on avastanud, et tervete korallrahude helisalvestised võivad meelitada vabalt ujuvaid korallide vastseid kahjustatud rahude juurde. See leid võib olla suur samm maailma korallrahude säilitamisel, millest hinnanguliselt 25 protsenti on viimase 30 aasta jooksul välja surnud, kirjutab newatlas.com