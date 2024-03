Maailma keskmise temperatuuri tõusu piiramiseks 1,5 Celsiuse kraadini on hädavajalik atmosfääri süsinikdioksiidi (CO₂) heitkoguste drastiline vähendamine. See tähendab, et suuremat osa maailmas leiduvatest söe-, gaasi- ja naftaressurssidest ei tohiks kasutusele võtta, väidab Barcelona ülikooli juhitud uurimus, mis avaldati ajakirjas Nature Communications. Uus artikkel tutvustab maailma põletamata nafta atlast – keskkonna- ja sotsiaalkriteeriumidega koostatud maailmakaarti, mis hoiatab, milliseid naftavarusid ei tohiks 2015. aastal allkirjastatud kliimamuutuste mõjude leevendamiseks mõeldud Pariisi leppe kohustuste täitmiseks ära kasutada.