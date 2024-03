NEW SCIENTIST ⟩ Unustatud kehaosa võib mõjutada viljakust

Pilt on illustreeriv.

​Tähelepanuta võis jääda naiste reproduktiivsüsteemi põhikomponent. Inglisekeelse nimetusega rete ovarii ehk munasarjade lisandi, mida varem on peetud kasutuks, uurimine viitab sellele, et sellel on lõppude lõpuks oluline roll.