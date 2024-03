Seda tohutut kosmilist sündmust ei pruugi seletada olemasolev füüsika ja sealt võibki pärineda tumeaine

Kosmoses toimunud kahe neutrontähe ja nende ülimalt massiivsete tähtede kokkupõrkel tekkinud jäänused pakuvad uusi viiteid aksionile - tumeaine kandidaadile, mille olemasolu pakuti välja juba pool sajandit tagasi. Need surnud tähed on nii tihedad, et nende elektronid surutakse vastu prootoneid, mille tulemusel tekibki «neutrontäht». Nende erakordne tihedus muudab need eksootilise füüsika uurimisobjektiks: täpsemalt on neid pakutud aksionite, hüpoteetiliste osakeste allikaks, mis võiksid panustada universumi tumeaine olemusse ja päritollu.