USA enneolematu päikeseenergia buum – loe, mis on juhtunud

Kliimamuutuste kohta lugedes on head uudised harvad, kuid mitte võimatud. Võtame näiteks selle uue aruande päikeseenergiatööstuste liidult (Solar Energy Industries Association), mis teatab, et taastuvenergia saavutas sel aastal verstaposti, mida pole nähtud alates Teisest maailmasõjast. USA lisas 32,4 gigavatti päikeseenergia võimsust, purustades sellega 2021. aasta rekordi, mis oli 23,6 gigavatti. See on 52 protsenti kõigist USA-s lisatud energiavõimsustest, kui maagaas asub teisel kohal vaid 18 protsendiga.