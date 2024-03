Saage tuttavaks: merikurk ⟩ see tegelane päästaks korallid

Kuigi meripura (Holothuroidea) ei pruugi esmapilgul just paljut ökosüsteemide jaoks tähendada, on nad nüüdseks saamas võtmetegijateks maailma korallrahude päästmisel. Need merepõhjas elutsevad loomad tunduvad mängivat elutähtsat rolli korallide kaitsmisel kahjulike bakterite eest.