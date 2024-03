Nähtamatu sõda, mida peetakse megahertside, signaalide ja kilovoltidega

Sevastopoli sadama nähtamatu kaitse

N-ö avatud luureinfot (ingl open source intelligence, OSINT) analüüsiva OSINT-i analüütiku H. I. Suttoni hinnangul on elektrooniline sõjapidamine peaminepõhjus, miks ukrainlased kaotavad droone või lennutavad neid sihtmärgist mööda. Tema analüüs paljastas nähtamatu kaitse Sevastopoli ümbruses.

See kaitse kasutab ära kaht mõjuilmingut: navigatsioonivigu Sevastopoli tsiviillaevade teatatud asukohas ja radari satelliidipiltide häiringuid. OSINT-i analüütik Damien Symons on neid mõjusid kuude vältel jälginud. Mõlemad analüütikud eeldavad, et Sevastopolis asub võimas segamisjaam.

Sevastopolis on mitu kaitsekihti, mille eesmärk on peatada Ukraina raketid ja droonid. Meredroonid on mitmel korral sadamasse sisse murdnud ja õhudroonid on Sevastopolit samuti alates eelmisest aastast sihikule võtnud. Mullu 13. septembril tulistas Ukraina sealse kuivdoki pihta rakette Storm Shadow / SCALP. Rünnakus hävis dessantlaev Minsk ja Kilo-klassi allveelaev „Rostov Doni ääres“.

Sellele järgnes 22. septembril suurejooneline rünnak, mis hävitas suure osa venelaste Musta mere laevastiku peakorterist, hukka sai mitukümmend ohvitseri. Ukrainlaste raketid lendasid läbi venelaste kõige moodsamast õhutõrjesüsteemist S-400 ja seljatasid ka Sevastopoli elektromagnetilise kaitse.

Alates novembri algusest on mitu Sevastopoli sadamas paiknevat laeva edastanud automaatse identimissüsteemi AIS kaudu oma asukohana Sevastopoli rahvusvahelise lennujaama. See nn viga kordub pidevalt, seega seisneb põhjus GPSi-häiretes.

Üleilmse positsioneerimissüsteemi, näiteks ameeriklaste GPS-i, venelaste GLONASS-i või eurooplaste Galileo signaalide segamine võib mõjutada AIS-i. AIS-i teave põhineb laeva asukohal, mis saadakse GPS-ist. OSINT-i analüütikud möönavad, et lisaanalüüsita ei ole teada, kas segamine mõjutab kõiki positsioneerimissüsteeme või ainult ühte neist.

Kuna laevade võltsasukohad koonduvad Sevastopoli lennujaama lähedale, võib segaja asuda seal. Pole mingi saladus, et nagu lääneriigid kasutab Venemaa GPSi-segajaid kriitilise taristu kaitseks. Kuna ukrainlaste droonid on tabanud ka Moskvat, on GPSi-segajaid rakendatud ka pealinnas. Samuti varustati Vene mereväe laevad enne Peterburi suvist mereväealuste paraadi elektrooniliste sõjapidamise seadmetega, et ukrainlased ei saaks rünnata president Vladimir Putinile tähtsat üritust.

GPS-i segamine oli märgatav ka Euroopa kosmoseagentuuri satelliitide Sentinel-1 abil. Need kannavad seadet SAR, mis võimaldab iga kuue päeva järel teha mõõtmisi ka läbi pilvede ja öisel ajal. SAR mõõdab C-lainealas, tema parim ruumiline lahutusvõime on viis meetrit ning ta suudab katta kuni 400 kilomeetri laiuse riba.

23. novembri varahommikul kell 6.49 Sevastopolist tehtud piltidel ilmnes häireid. Järgmisel päeval umbes samal ajal olid need veelgi märgatavamad, kattes kogu linna. Sevastopoli sadamas seisnud laevu ei olnud võimalik leida.

Radaripilte analüüsiv ettevõte Satim kinnitas, et eri sagedustel töötavate SAR-i satelliitide töö ei olnud häiritud. Võimalik, et segati Sentinel-1 ülelennu ajal, kuid mitte siis, kui möödusid teised satelliidid.

Ei AIS ega radarsatelliidid pruugi olla venelaste tegelikud sihtmärgid. AIS-i vigu võib vaadelda kui GPS-i segamise kõrvalmõju. Satelliitide häirimisel on siiski sõjaline väärtus. Ukraina kasutab GPS-i ühe vahendina paljudest, et jälgida venelaste tegevusi Sevastopoli sadamas ja kavandada rünnakuid. Samas võib leiduda ka teisi C-sagedusala radareid, mille venelased on võtnud teravdatud tähelepanu alla.