NEW SCIENTIST ⟩ 5 megaprojekti, mis võivad päästa maailma hukatusest

Energiakiir päästab maailma? Üks võimalikest tulevikuplaanidest, mille arendamisel on kaasa löönud ka Airbus, näeb ette kosmiliste päikesepaneelide paigaldamist, kust suunatakse energia mikrolainetega maapealsesse vastuvõtujaama.

Kliimamuutustega saab võidelda ka rohujuure tasandil, mis nõuab üsna väikseid pingutusi väga paljudelt inimestelt. Miljonid meist saavad paigaldada säästlikumaid soojuspumpasid, lähevad üle elektrisõidukitele, väldivad oma toidus liha ja nii edasi. Kuid arvestades väljakutse tohutut ulatust, on ka neid, kes arvavad, et me peame mõtlema palju suuremalt ja julgemalt.