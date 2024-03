MAOBURGER ⟩ Teadlased soovitavad veiste asemel toiduks kasvatada püütoneid

Värske uuring näitab, et püütonite toiduks kasvatamine võib olla jätkusuutliku toidutootmise tulevik, kirjutab sciencealert.com

Me teame, et liha kasvatamine ja söömine ei ole hea planeedile ega meie tervisele, kuid kui kaugele te läheksite, et minna üle jätkusuutlikumale toitumisviisile? Mis juhtuks kui asendada praegused eelistused mõne püütoni lihast tehtud eine vastu?