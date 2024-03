KURIOOSUM ⟩ Kurat, kas sooja saab?

Tõepoolest, soojus pole muud kui õhumolekulide ringilendlemine ja isegi miinus viiekümnese temperatuuri juures need kaugeltki ei seisku, vaid lendavad keskeltläbi natuke aeglasemalt kui suvepäeval. Külmas õhus – või ka maa sees – peituva soojuse arvel kütmine on hästi tuntud, sest just see toimub viimasel ajal üha rohkem kasutusele võetavates soojuspumpades. Need seadmed pole kuigi odavad, kuid see-eest kütavad tube kasuteguriga – nimetatakse ka soojusteguriks –, mis küünib tervelt 400 protsendini, ehk tuppa tuleb soojusenergiat oma neli korda rohkem, kui kulutatakse elektrienergiat pumba käitamiseks.