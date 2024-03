Vaata mida teeb Marss iga 2,4 miljoni aasta tagant Maaga – ja see mõjutab meid kõiki

Sydney ülikooli geoteadlane Adriana Dutkiewicz märgib: «Olime üllatunud, avastades need 2,4-miljoni-aastased tsüklid meie süvamere setteandmetes. On ainult üks viis neid seletada: need on seotud Marsi ja Maa vaheliste interaktsioonitsüklitega Päikese ümber tiirlemisel.»

Viimastel aastatel on teadlased hakanud tuvastama, mida nad on nimetanud astronoomiliseks «suureks tsükliks». See on 2,4 miljoni aastane muster, mis on seotud Maa ja Marsi orbiitide joondumisega.