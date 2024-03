AUKLIK UNIVERSUM ⟩ James Webbi kosmoseteleskoop näebki musti auke ja neid on väga palju

NASA avaldas hulga pilte, mille tegi James Webbi teleskoop universumi äärealadest. Muuhulgas leidis kosmoseteleskoop ka terve hulga massiivseid musti auke, mida on rohkem, kui arvata oskasime. Pildil on galaktika, mille keskmes laiub hiiglaslik must auk.

Foto: NASA / Scanpix