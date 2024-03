TEADLASED ENNUSTAVAD ⟩ Just see võib juhtuda tehisaruga juba 2027. aastal

Selle aasta Kasuliku AGI tippkohtumise (Beneficial AGI Summit) lõppsõnas Panamas ütles arvutiteadlane Ben Goertzel, et kuigi inimese tasemel või üli-inimlikku tehisintellekti tõenäoliselt enne 2029. või 2030. aastat ei loodeta, on võimalik, et see võib nüüd juhtuda juba palju varem, 2027. aastal.