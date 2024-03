Muski vastulöök ⟩ Siit tuleb vabavaraline tehisaru Grok

Musk on mitmel korral avalikult väljendanud oma seisukohta Google'i ja Microsofti vastu, kes kasutavat AI-tehnoloogiat kasumi saamiseks. Selle kuu alguses esitas Musk kohtuasja Microsofti ettevõtte vastu, mille kaasasutajaks ta aastaid tagasi oli. Tema advokaadid väitsid, et OpenAI uus partnerlus on muutnud ettevõtte de facto suletud lähtekoodiga Microsofti tütarettevõtteks, kirjutab interestingengineering.com

Vastuseks kohtuasjale postitas OpenAI mitmeid e-kirju, mis näitavad, et Musk plaanib omavahel ühendada Tesla ja OpenAI, et muuta ettevõte «rahalehmaks».

This week, @xAI will open source Grok

Tehisintellekti avatud koodi tulek võib olla hea mõte, sest see aitab kiirendada innovatsiooni. Kuid eksperdid on hoiatanud, et see võib anda terroristidele lihtsa juurdepääsu näiteks keemiarelvade loomiseks. Veelgi enam, see võib aidata luua superintellekti, mis võib valedesse kätesse sattudes maailma hävitada.