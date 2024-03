Mesitaru elanike tervist saab kontrollida sellise lihtsa võtte abil – Inglismaal on selleks koguni masin ehitatud

Viimase mesindushinnangu käigus saadi teada, et Ameerika Ühendriikides on 115 000 kuni 125 000 mesinikku, kellest enamik on hobimesinikud. Viimastel aastatel on saanud mesitarude pidamine vägagi popiks, ja mesinikeks saavad need, kes muu hulgas soovivad aidata kaasa nende võimsate tolmeldajate säilitamisele lisaks mõistagi sellele magusale ollusele, mida mesilased pakuvad.