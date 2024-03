Tohutu muuseumiskelettide virtuaalne galerii on nüüd vaatamiseks avatud!

Projekti nimetus on openVertebrate ehk oVert ja selle loomine on kestnud aastaid. Alates 2017. aastast on teadlased 18 muuseumist, ülikoolist ja muust asutusest üle USA ühendanud jõud, et ühiselt kaardistada nende valduses olev suur hulk selgroogsete eksemplare, millest enamik on olnud avalikkuse eest varjul. Projekti juhivad Florida ülikooli ja Florida loodusmuuseumi teadlased David Blackburn ja Edward Stanley.