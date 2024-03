See on harjumine – aju võime lõpetada teatud asjadele tähelepanu pööramine.

Taoline nähtus ei kehti ainult sensoorsete tajude kohta, vaid on ka põhjus, miks uued riided või uus kodu kaotavad aja jooksul oma sära. Kõik ei kehti ainult heade asjade puhul: niimoodi võime seletada, miks inimesed jäävad halbadesse suhetesse, miks me ei kergita isegi kulmu selle peale, et enamik tegevjuhte on mehed ning miks ei märka enam linnasid endasse haaravat sudu.