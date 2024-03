VIDEO ⟩ Rootslased katsetavad merelainetest elektrit tootvat nutikat hiigelpoid

Mehhaanilises mõttes on tegemist üsna tavalise ankurdatud poiga. Lained tõstavad selle veepinnal ujuva õhuga täidetud kere üles ja alla ja sees olev süsteem kogub energiat. Muundades selle üles- ja alla lineaarsest liikumisest saadud energia generaatorite käivitamiseks ja elektritootmiseks, kirjutab Newatlas.com

CorPower ütleb, et tema hiiglaslikke C4-poisid eristab uudne tehnoloogia nimega WaveSpring. Kus tark vedrustussüsteem suudab nii väikestest kui suurtest lainetest nutikalt energiat koguda. CorPower väidab, et võrreldes tavalise poiga, mis Wavespringi lahendust ei kasuta, on energiatootmine neil 300% tõhusam.