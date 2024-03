KERGENDUS ⟩ see hiigelkamakas niipea Maale ei kuku

Apophise orbiidi aastaid kestnud täpsemad vaatlused on näidanud, et tegelikult jõuab asteroid 2029. aastal Maale kuni 40 000 kilomeetri kaugusele, kuid kindlasti möödub meist. Eeldusel, et Apohise ja mõne teise mööduva objekti omavaheline kokkupõrge tema orbiiti ei muuda. Astronoomid on nüüd välja arvutanud, kui suur see risk on.