Maa ümber tuhiseb 1,3 miljonit asteroidi - loe, kas mõni varsti ka siia kukub

2029. aastal lendab suur asteroid Apophis Maast nii lähedalt mööda, et see on lausa palja silmaga näha. Kuid tänaste mudelite kohaselt ei ole järgmise sajandi jooksul suurt kokkupõrget oodata. Ent kas kosmilised kokkupõrked teiste asteroididega võiksid mõne piljardipallina kursilt kõrvale lükata ja suunata siis siia otse meie poole? Selle väljaselgitamiseks on astronoomid nüüd välja arvutanud 1,3 miljoni teadaoleva asteroidi trajektoorid.