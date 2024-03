VAATA VIDEOID ⟩ Hiina tehisaru paneb seisvad portreepildid üliehtsalt rääkima ja laulma

Varem on küll näidatud kunstmõistuse rakendusi, mis suudavad töödelda portreefotot ja kasutada seda osaliselt animeeritud pildi loomiseks, kuid Alibaba meeskond on astunud sammu edasi, lisades ka heli.

Võib-olla veelgi olulisem on see, et nad on seda teinud ilma 3D mudelite või isegi näo kaardistamiseta. Selle asemel kasutatakse difusioonimudelit, treenides tehisaru suurte heli- või videofailide andmekogudega.