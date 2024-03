Elektrilised versioonid said nime Charger Daytona Floridas asuva NASCARi võistlusraja järgi. Üks neist annab välja võimsust kuni 670 hobujõudu ja suudab kiirendada nullist 60 miilini (97 kilomeetrit tunnis) 3,3 sekundiga. Teine ei ole palju kehvem, 496 hobujõudu ja sel läheb 4,7 sekundit nullist sajani jõudmiseks.

Dodge väidab, et suure jõudlusega elektriline versioon on maailma kiireim ja võimsaim muskelauto. Järgmisel aastal on tulemas veelgi võimsam versioon.