KÕIKENÄGEV SILM ⟩ Hiina plaanib Kuule paigaldada kõikehõlmava jälgimissüsteemi

Skynet on Hiina hiiglaslik julgeolekuvõrgustik, mis koosneb enam kui 600 miljonist kaamerast, mille abil jälgitakse kõike riigis toimuvat. Skynet on maailma suurim seirevõrk, mille abil jälgitakse praegu Hiina iga sentimeetrit. Väidetavalt on Skyneti turvakaamerad varustatud tehisintellektil põhinevate kiipidega, mis suudavad tuvastada ja võtta sihikule kahtlaseid objekte.