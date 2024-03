Unustage põhi ja lõuna ⟩ uus kompass näitab galaktika keskpunkti

Rakendus on küll üsna lihtsakoeline, sellel on üks lihtne roheline nooleke, mis näitab galaktika keskme suunas. Kasutajad peavad vaid avama rakenduse, nõustuma asukoha jälgimisega ja seejärel asetama oma iPhone'i tasasele pinnale. Kui see on tehtud, ilmub suur roheline nool, mis näitab galaktilise keskpunkti suunas.