Tehisaru joob Arizonas inimeste eest vee ära

Tehisintellekti töö nõuab suurt energiakogust. Keskkonna jalajälge halvendab asjaolu, et andmekeskused tarbivad ka meeletus koguses vett. Et ära hoida serverite ülekuumenemist, otsustasid insenerid selle riski maandamiseks jahutusel kasutada vett.

Microsoft on The Atlanticu väitel olnud oma Goodyeari keskuse veekasutuse osas uskumatult ebaselge, redigeerides isegi linnavalitsuse dokumentides olevaid täpseid numbreid põhjusel, et Goodyeari veetarbimine on «mitteavalik» teave. Kuid Microsofti enda tellitud hinnangute järgi tarbiks 113 hektari suurune ülikoolilinnak, kus praegu on kaks hoonet ja kus on plaanis avada kolmas, aastas 212 miljonit liitrit joogivett.